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Коммерсантъ FM
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Три тысячи человек эвакуировали в Нью-Джерси из-за лесного пожара

В штате Нью-Джерси начался лесной пожар площадью около 1,3 тыс. га. В связи с угрозой для домов и населения в округе Оушен были эвакуировали 3 тыс. местных жителей. Об этом сообщили представители местной пожарной службы.

Возгорание удалось локализовать всего на 5% территории. Причины пожара пока не установлены. Национальная метеорологическая служба отметила, что распространению огня способствовала засуха и сильный ветер, достигающий 40 км в час. Пожар также вызвал массовое отключение электроэнергии – около 23 тыс. пользователей оказались без электричества.

Огонь продолжает бушевать в районе города Барнегат. Об этом сообщает независимый репортер газеты The New York Times Шломо Шорр. Для обеспечения безопасности жителей поселка Лейси, организован пункт временного размещения. Пострадавших на данный момент нет.

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