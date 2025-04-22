Главные новости за 22 апреля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк
Водитель КамАЗа погиб из-за атаки дрона в Белгородской области.
В Курске планируют за 1,8 млрд отремонтировать десять общежитий.
В Белгородской области украинские дроны атаковали машины; ранены пять жителей.
Четыре мирных жителя пострадали при обстрелах Белгородской области.
ГК «Развитие» вложила 2,8 млрд в деловой квартал на месте «Электроприбора».
Фракцию «Единой России» в Курской облдуме возглавил Константин Комков.
Корпус липецкого дома престарелых построит местная ГК «Солидарность» за 2 млрд.
С начала СВО в Белгородской области погибли 23 ребенка, еще 167 ранены.