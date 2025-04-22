Главные новости за 22 апреля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

Водитель КамАЗа погиб из-за атаки дрона в Белгородской области.

В Курске планируют за 1,8 млрд отремонтировать десять общежитий.

В Белгородской области украинские дроны атаковали машины; ранены пять жителей.

Четыре мирных жителя пострадали при обстрелах Белгородской области.

ГК «Развитие» вложила 2,8 млрд в деловой квартал на месте «Электроприбора».

Фракцию «Единой России» в Курской облдуме возглавил Константин Комков.

Корпус липецкого дома престарелых построит местная ГК «Солидарность» за 2 млрд.

С начала СВО в Белгородской области погибли 23 ребенка, еще 167 ранены.