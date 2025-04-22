В Белгородской области украинские дроны атаковали машины; ранены пять жителей

В Грайворонском округе Белгородской области украинские беспилотники атаковали два гражданских автомобиля. В результате ранены пять мирных жителей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Косилово беспилотник ударил по автомобилю, в котором ехала местная семья. Супруги получили баротравмы и контузии — после оказанной на месте медицинской помощи они отказались от госпитализации. Их 19-летний сын и 16-летняя дочь доставлены в больницы с закрытыми черепно-мозговыми травмами и множеством осколочных ранений лица, рук и ног.

Еще одна машина была атакована на автодороге Грайворон — Илек-Пеньковка. Водителя с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в Грайворонскую центральную райбольницу. В дальнейшем его направят в городскую больницу № 2 областного центра.

Сегодня днем в результате атаки украинского дрона погиб водитель КамАЗа.

Юрий Голубь