Водитель КамАЗа погиб из-за атаки дрона в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал КамАЗ на повороте в село Сергиевка Краснояружского района Белгородской области. Водитель грузовика получил ранения, от которых скончался по дороге в медучреждение. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Со ссылкой на администрацию района господин Гладков уточнил, что мирный житель на личном грузовике ехал в свое хозяйство на хуторе Красноорловский. После осложнения оперативной обстановки в марте он отказался перевозить скот в безопасное место, оставил его в районе и регулярно ездил туда и обратно, чтобы накормить животных.

«Так как проезд в Краснояружский район запрещен, и пропуск выдают только на проезд в бронированном автомобиле с РЭБом, детектором дронов и всеми мерами защиты (бронежилет и каска), мужчина проезжал в свое хозяйство без разрешения, в объезд по полям»,— добавил губернатор и призвал белгородцев не рисковать своими жизнями.

Сегодня днем ВСУ с помощью беспилотников атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. В результате пострадали четыре человека, в том числе боец подразделения «Орлан».

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Алина Морозова