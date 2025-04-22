В Курске планируют за 1,8 млрд отремонтировать десять общежитий

Правительство Курской области планирует ремонт, по меньшей мере, десяти общежитий федеральных вузов. Стоимость работ оценивается в 1,8 млрд руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, речь идет о совместной с Минобрнауки России программе — на ремонт будут потрачены деньги из федерального бюджета.

Планируется привести в порядок четыре общежития Курского и два — Юго-западного госуниверситета. Кроме того, речь идет об общежитиях медицинского и аграрного госуниверситетов.

Правительство совместно с министерством в течение месяца должно составить и утвердить дорожную карту.

Общежитие Воронежского госуниверситета могут отремонтировать за 224,3 млн руб.

Юрий Голубь