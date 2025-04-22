Фракцию «Единой России» в Курской облдуме возглавил Константин Комков

Депутаты фракции «Единой России» («ЕР») в Курской облдуме на сегодняшнем заседании избрали руководителем фракции вице-спикера Константина Комкова. Об этом сообщили в регпарламенте.

Константину Комкову 49 лет. Он родился в Москве. В 1998 году окончил Курский государственный педуниверситет (ныне — Курский госуниверситет), получив квалификацию учителя истории. В 2009-м отучился на юриста в Российском государственном социальном университете. В 1992–1993 годах работал педагогом допобразования в Курском дворце пионеров и школьников. В 1995–1996 годах занимал должность заместителя главного редактора курского ООО ТРК «Ассонанс» (сегодня — ООО Радиокомпания «Ассонанс»), в 1996–1997 годах — директора «Радио-Ностальжи-Курск». Затем два года работал консультантом комитета информации и печати администрации Курской области (сейчас — министерство информации и общественных коммуникаций). В 2000–2013 годах занимал должность начальника отдела, начальника управления по связям с общественностью в курском ООО ГК «Агрохолдинг» (ликвидировано в 2017 году), в 2013–2016 годах — заместителя гендиректора по связям с общественностью в ООО «Полипринт». В 2017–2021 годах господин Комков возглавлял Центр регионального развития Курской академии государственной и муниципальной службы и был членом Общественной палаты РФ. В 2021 году избрался в облдуму и стал зампредом.