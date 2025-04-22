С начала СВО в Белгородской области погибли 23 ребенка, еще 167 ранены
В Белгородской области с начала спецоперации в результате атак ВСУ погибли 23 ребенка, еще 167 пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков после первого заседания регионального фонда помощи раненым детям.
16 апреля в селе Маломихайловка Шебекинского округа мина типа «Колокольчик» взорвалась в руках 10-летнего мальчика. В результате он погиб на месте. 20 апреля такая же мина сдетонировала в руках 12-летнего мальчика в селе Таврово Белгородского района. Ребенок получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения плеча, живота и ноги. Сейчас он находится в московской клинике, его готовят к операции.
«Будем помогать всем детям, получившим ранения от агрессии ВСУ, до 21 года включительно. На средства фонда ребята будут ездить в санаторий, получать лечение и реабилитацию, на эти деньги закупят крайне нужные препараты и медицинские изделия, которые выходят за возможности госмедицины и требуют дополнительных затрат»,— рассказал глава региона.
На заседании присутствовали министр здравоохранения области Андрей Иконников, министр соцзащиты Олеся Митякина, глава фонда и главврач детской областной клинической больницы Ирина Кизилова, а также экс-руководитель администрации Белгородского района Анна Куташова.