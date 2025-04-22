Четыре мирных жителя пострадали при обстрелах Белгородской области

ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области с помощью беспилотников. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Казинка Валуйского округа беспилотник ударил по движущемуся автомобилю, в результате чего пострадал мирный житель. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения головы, рук и грудной клетки. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в Валуйскую центральную райбольницу (ЦРБ).

Еще один БПЛА атаковал сотрудника сельхозпредприятия, когда тот работал в поле недалеко от села Почаево Грайворонского округа. Пострадавшего попутным транспортом привезли в Грайворонскую ЦРБ. Врачи обнаружили у него минно-взрывную травму, баротравму, осколочные ранения головы и левого предплечья. После оказания медпомощи пациента переведут в областную больницу в Белгороде.

«К сожалению, сотрудник был без средств защиты — каски и бронежилета. Обязательно будем выяснять, по какой причине не была обеспечена безопасность сотрудника»,— добавил губернатор.

В Шебекинском округе сразу пять дронов ударили по предприятию в селе Новая Таволжанка. В результате детонации одного из них пострадал сотрудник компании. Попутным транспортом его доставили в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у пациента осколочное ранение грудной клетки. Он проходит обследование в облбольнице.

В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка в результате атаки беспилотника был ранен боец подразделения «Орлан». Он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения глаза и руки. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в областную больницу.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова