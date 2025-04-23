Кто ему памятник сделает?

Владимир Ресин, старейший депутат Госдумы РФ, с 1992 по 2011 год — первый заместитель мэра Москвы по градостроительному комплексу:

— Я бы доверил создание памятника монументалисту Салавату Щербакову. Не сомневаюсь, что и в Грузии есть достойные монументалисты, которые смогут передать в камне характер человека и масштаб личности. А Зураб Константинович — это масштаб особого рода. Он жил на полную, творил с размахом и по-настоящему верил в то, что делает. Главное, чтобы скульпторы смогли отразить в памятнике не просто портрет, а суть — ту внутреннюю силу, с которой Церетели работал и жил. Я познакомился с Церетели в середине 1980-х годов. И с тех пор он вошел в мою жизнь и оставался до последних часов своей жизни. Это был выдающийся скульптор и организатор, прекрасный художник и вообще человек мира. Он даже свои произведения просто дарил многим городам, государствам. Мы с ним почти ровесники, но он всегда меня удивлял, как будто ему 20 лет. Я ему говорю: подожди, на это же много лет уйдет. А он брался и делал. Он умел реализовать самые фантастические идеи.

Ольга Свиблова, основатель и директор Мультимедиа Арт Музея, академик РАХ:

— Зураб Церетели останется в памяти своими делами: своим творчеством, возрожденной российской Академией художеств и Московским музеем современного искусства — первым и пока единственным в России. За 25 лет этот музей сделал огромное количество важных выставок и, главное, создал уникальную коллекцию российского современного искусства, в которую в том числе вошли бесценные личные дары Зураба Церетели.

Салават Щербаков, народный художник России, академик РАХ:

— Решение об этом будут принимать его родные. Думаю, многие из больших художников, скульпторов согласились бы принять участие в этом процессе. Наверное, я бы тоже. Ушел не просто человек, большой художник, ушел значительный кусок истории нашей страны. Зураб Константинович учился у великих художников из Петербурга, Москвы, волею судеб оказавшихся в Тбилиси. Эпоха оттепели и 1970-е годы также были для него насыщены общением с великими людьми творчества. На это все наложились особенности его грузинской творческой души — и все сложилось. Пройден огромный плодотворный творческий путь, окрепла и живет академия художеств, Церетели стал фактом не только российской, но и мировой истории. Он был неожиданным, веселым, порой парадоксальным и очень добрым человеком. Его потерю еще нужно осмыслить, и не исключено, что со временем возникнет идея увековечить его память. Сейчас об этом еще рано говорить.

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст:

— Вряд ли найдется фигура, способная создать монументальный памятник, чтобы он соответствовал истинному масштабу творчества Зураба Церетели. Он создал себе памятники по всей Москве своими произведениями. Отношение к ним неоднозначное, но время покажет, насколько они станут частью столицы, насколько будут нравиться людям или нет. Он был интересен как художник, многие его вещи мне нравятся, а какие-то кажутся не совсем уместными. Например, согласен с мнением, что место для памятника Петру не самое хорошее. С другой стороны, должно пройти время, чтобы оценить, удачно это решение или нет. Вспомним, как негативно поначалу встречали парижане масштабную перестройку города по проекту барона Османа или Эйфелеву башню. Время «выберет» и сохранит. А памятник, который ему могут установить в Грузии или в Москве, не изменит масштаба его личности.

Станислав Коненко, главный редактор Книги рекордов России, художник-микроминиатюрист:

— Сложно назвать. Печально, что не смог вручить ему сертификат рекордов России, который Зураб Константинович, несомненно, многократно заслужил. Наверное, вместе с моим отцом, Анатолием Коненко, мы воссоздадим одно из творений Церетели в миниатюре, многократно уменьшив размеры оригинала, но нисколько не приуменьшим его достижения.

Андрей Налич, художник:

— Найдутся желающие и соответствующие его высокому положению в художественной жизни страны. Он был окружен целым ареопагом академиков, среди них есть много скульпторов, а скульптура традиционно у нас в России находится на очень хорошем уровне. Для меня Церетели — крупный общественный и художественный деятель рубежа веков. По рассказам близко знавших его людей, Зураб Константинович был очень добрым, а еще — человеком, который всегда держал свое слово. Даже став президентом Академии художеств, он выполнил все обязательства перед теми, кто его избрал: кому-то памятник отлил, кому-то книгу издал и многое другое… Так что заслужил как минимум светлую память и вечный покой, что и есть достойный памятник!

Елизавета Лихачева, искусствовед:

— Может быть, он уже сам себе памятник сделал. Я не удивлюсь, если он заранее об этом подумал и памятник изготовил. С другой стороны, планируются похороны в семейном месте, а там, скорее всего, всё уже есть, сделано под его руководством. На мой взгляд, Зураб Церетели — хороший человек, но, к сожалению, не гениальный скульптор.

Андрей Ковальчук, председатель ВТОО «Союз художников России», народный художник России:

— Лучше об этом говорить с его близкими. Тем более что Василий и Елена Зурабовна сами являются высокими мастерами в искусстве. На мой взгляд, памятник может представлять собой продолжение именно его творчества. Это был великий художник, гениальный человек и мощнейший организатор. Его человеческие качества — сердечность, гостеприимство, готовность прийти на помощь многим художникам — были естественным продолжением творчества. Это гармоничное единство профессионального гения и душевной щедрости — главное, когда мы вспоминаем Зураба Константиновича.

Группа «Прямая речь»