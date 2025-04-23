И Ленин не такой молодой

Во вторник исполнилось 155 лет со дня рождения Владимира Ленина. Утром лидеры КПРФ и члены партии организованно возложили цветы к Мавзолею. Из-за этой торжественной церемонии вход на Красную площадь был перекрыт. Вдоль полицейских ограждений столпились несколько сотен активистов, не имеющих отношения к КПРФ. Они держали красные знамена и портреты Ильича, обсуждали политику и пели песни. Это были не только старички с советскими значками на лацканах пиджаков и дамы преклонного возраста в панамках, но и серьезные не по годам подростки. 14-летний Сергей — в черном пиджаке и с кепкой-восьмиклинкой на голове — признался корреспонденту “Ъ”, что прогулял школу ради посещения Мавзолея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Рыльский, Коммерсантъ Фото: Александр Рыльский, Коммерсантъ

Примерно в 11:30 к памятнику Жукову вышли руководители КПРФ — Геннадий Зюганов, экс-кандидат в президенты Николай Харитонов и другие известные партийцы. Возложив цветы к мемориалу полководца, Геннадий Зюганов поздравил всех «с праздником» и получил в ответ недолгие аплодисменты.

Полиция сняла оцепление ближе к полудню — и на Красной площади сразу выстроилась длинная очередь. Она даже перегородила Кремлевский проезд. Люди переживали, что не смогут попасть к телу Ленина: Мавзолей работает только до 13:00. Полиции пришлось расставлять металлические ограждения, чтобы выстроить очередь вдоль стены Кремля. В ответ грянуло хоровое исполнение «Интернационала». Несмотря на юбилей, Мавзолей закрылся точно по расписанию. Попасть к Ленину удалось не всем. В следующий раз Мавзолей откроется только 19 мая.

Александр Рыльский