Главные новости 22 апреля. Ростов-на-Дону и область

Общая стоимость арестованной недвижимости экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, его супруги и детей превышает 276,5 млн руб., сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. В числе арестованного — квартира в Ростове-на-Дону, несколько нежилых помещений, мотоцикл Harley-Davidson FXDRS, автомобиль Land Cruiser 200 и земельные участки.

Начало строительства Новочеркасского межмуниципального экологическлшл отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) запланировано на май 2025 года. Программа инвестора, которым выступит ООО «Индустрия», уже полностью утверждена.

Власти Ростовской области потратят около 40 млн руб. на рекламу выборов, запланированных на сентябрь 2025 года. Тендеры, объявленные избирательной комиссией, выиграли четыре компании.

В Ростовской области инвесторы ООО «Импэкс-Дон» и ООО «Торговый дом «Донские угли» хотят вернуть большую часть (девять из пятнадцати) арендованных в ДНР и ЛНР угольных шахт. По мнению инвесторов, эти активы уже нерентабельны.

В Ростове-на-Дону продолжаются споры о капитальном ремонте Донской государственной публичной библиотеки. Ростовские краеведы и градозащитники, ознакомившись с проектом реконструкции, выступили против каких-либо серьезных изменений в планировке здания. Архитектор Алексей Карачинский заявил в разговоре с «Ъ-Ростов», что основной проблемой проекта является его значительное влияние на внешний вид фасада.

В Ростовской области процент выдачи льготной ипотеки в этом году снизился на 48,2%, в сравнении с показателями 2024 года. При этом средний чек в этом году составил 4,9 млн руб. против 4,7 млн руб. в прошлом году.

В прошлом году в Ростовской области общая сумма ущерба, который кибермошенники причинили жителям региона, превысил 2,9 млрд руб. С этой проблемой так или иначе сталкивался практически каждый пятый дончанин.

Предпринимателям в Ростовской области по итогам 2024 года доначислили 5,1 млрд руб. штрафов и недоимок. Регион занял второе место среди других субъектов ЮФО по объемам начислений.