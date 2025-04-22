На Дону выдача льготной ипотеки за год снизилась в 1,5 раза

В Ростовской области процент выдачи льготной ипотеки в этом году снизился на 48,2%, в сравнении с показателями 2024 года. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В марте 2025 года в регионе оформили 921 льготную ипотеку, в марте 2024 года — 1,8 тыс. шт. Сократился на 45,4% и объем выдач: с 8,3 млрд руб. до 4,5 млрд руб., хотя средний чек в этом году составил 4,9 млн руб. против 4,7 млн руб. в прошлом году.

Согласно статистическим данным, средний срок кредитования в марте этого года составил 325 месяцам, что на 2,5% выше прошлогодних значений — 317 месяцев.

Мария Хоперская