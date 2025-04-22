Стоимость арестованного имущества семьи Виталия Кушнарева превышает 276,5 млн рублей

Общая стоимость арестованной Басманным судом Москвы недвижимости экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, его супруги и детей превышает 276,5 млн руб. Об этом сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ранее в Железнодорожном районном суде Ростова гособвинитель ходатайствовал о продлении ареста, наложенного на имущество экс-чиновника. Как пояснил прокурор, арест необходим в качестве обеспечительной меры для возможной оплаты штрафов и компенсаций по делу.

В числе арестованного были упомянуты квартира в Ростове-на-Дону, несколько нежилых помещений в Морозовске Ростовской области и Москве, мотоцикл Harley-Davidson FXDRS, автомобиль Land Cruiser 200, а также земельные участки.

Вечером в понедельник, 21 апреля, в Ростове-на-Дону начался судебный процесс по делу бывшего заместителя губернатора – министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Его обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст.222 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2024 года он потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов. Предприниматель, возглавляющий компанию, обратился в УФСБ России по Ростовской области. Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн руб. Позднее при обыске у него дома нашли пистолет марки «Кольт» и патроны к нему, которые хранились без соответствующего разрешения.

Подробнее о первом заседании по делу Виталия Кушнарева читайте в тексте «Цена контракта»

Кристина Федичкина