Ростовский архитектор прокомментировал проект капремонта Донской государственной публичной библиотеки

В Ростове-на-Дону продолжаются споры о капитальном ремонте Донской государственной публичной библиотеки. Ростовские краеведы и градозащитники, ознакомившись с проектом реконструкции, выступили против каких-либо серьезных изменений в планировке здания. Архитектор Алексей Карачинский заявил в разговоре с «Ъ-Ростов», что основной проблемой проекта является его значительное влияние на внешний вид фасада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По мнению господина Карачинского, изнутри библиотека нуждается в улучшении помещений и условий хранения книг в целом, однако предложенные технические решения приведут к утрате аутентичности здания. Эксперты сходятся во мнении, что город может потерять один из интересных памятников архитектуры.

«Возможно, при подготовке к капитальному ремонту специалисты руководствуются исключительно финансовым вопросом и тем, насколько технически сложно будет проводить этот ремонт. Но не будет ли гораздо разумнее по максимуму сохранить все, что находится в приемлемом техническом состоянии? На мой взгляд, старения нет необходимости устранять, это приметы времени, которые подчеркивают аутентичность здания. А локальные неисправности нынешнего фасада подлежат бережному восстановлению», — считает Алексей Карачинский.

Критически важный ремонт, по словам архитектора, должен затронуть именно условия книг: необходимо использовать современное инженерное оборудование для вентиляции и поддержания микроклимата в помещениях.

«Для нас библиотека это не только значимый архитектурный объект, но и ценное публичное учреждение, которое в силах собрать на своей площадке сильное экспертное сообщество в рамках открытых мероприятий. Чтобы приблизиться к разрешению ситуации, со стороны правления библиотеки нужна серия встреч по этому вопросу. Там можно было бы осветить, для чего и почему они заинтересованы именно в таком проекте капремонта и рассматривают ли они альтернативные решения»,— подытожил эксперт.

В конце марта администрация города запустила проект по капитальному ремонту Донской публичной библиотеки. На масштабную реконструкцию планировалось потратить более двух миллиардов рублей. Активисты изучили проектную документацию и выступили против ремонта, составив с общественными деятелями обращение врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю.

Мария Хоперская