Донские инвесторы вернут арендованные в ДНР и ЛНР угольные шахты

В Ростовской области инвесторы ООО «Импэкс-Дон» и ООО «Торговый дом «Донские угли» хотят вернуть большую часть (девять из пятнадцати) арендованных в ДНР и ЛНР угольных шахт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания в минэнерго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Причиной такого решения стали мировые цены на уголь. По мнению инвесторов, эти активы уже нерентабельны.

Отметим, что донские инвесторы должны подготовить -экономическое обоснование целесообразности передачи угольных шахт в региональные ГУП «ГУРШ» (государственное управление по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов). Также им поручено определить стоимость содержания шахт с момента их реструктуризации до полной ликвидации.

Мария Хоперская