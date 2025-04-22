Донские власти потратят на рекламу выборов 40 млн рублей

Власти Ростовской области планируют выделить около 40 млн руб. на стимулирование электоральной активности. Данные меры предпринимаются в связи с предстоящими масштабными выборами, запланированными на сентябрь 2025 года, сообщает 161.ru.

По данным издания, четыре организации выиграли тендеры, объявленные избирательной комиссией.

Размещением материалов на 145 рекламных конструкциях займется компания «Квартал-Инфо». Она выиграла контракт на 14,3 млн руб. Агитационную пропаганду при помощи сообщений на видеоэкранах по всему региону будет проводить фирма «Мега-Реклама» за 11,6 млн руб. Размещением информации о выборах в интернет-СМИ, на радио и в новостных информационных ресурсах займется ростовский издательский дом «Аскарон», он выиграл сразу три контракта на сумму около 13 млн руб.

Создавать цикл предвыборных роликов за 1,1 млн руб. будет самозанятый Роман Науменко. Он много работает с госзаказами, начиная от изготовления стендов и заканчивая организацией различных мероприятий в разных регионах России, отмечается в сообщении издания.

Валентина Любашенко