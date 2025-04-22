Донским предпринимателям за 2024 год назначили 5 млрд руб налоговых доначислений

Предпринимателям в Ростовской области по итогам 2024 года доначислили 5,1 млрд руб. штрафов и недоимок. Регион занял второе место среди других субъектов ЮФО по объемам начислений. Информацию об этом опубликовала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На первом месте расположились предприятия Краснодарского края — им начислили 6,58 млрд руб., а третье место досталось Волгоградской области с показателем 2,5 млрд руб.

Судя по результатам исследования FinExpertiza, на Дону также зафиксировали наибольшие доначисления в пересчете на среднюю выездную проверку. По итогам 89 визитов представителей налоговой предприятия доплатили в бюджет по 32 млн руб.

Всего в течение года налоговики провели в ЮФО около 500 выездных проверок и 5,4 млн камеральных.

Мария Хоперская