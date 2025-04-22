В Самаре задержали неадекватного гражданина, который проник в школу

Сотрудники вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии задержали мужчину, который «проник в учебное заведение и вел себя неадекватно». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В школе сработала кнопка тревожной сигнализации, после чего в учебное заведение приехали правоохранители. Неизвестный гражданин пугал детей и отказывался покинуть здание. Он оказал росгвардейцам активное сопротивление при задержании. В ведомстве уточняют, что по данному факту проводится проверка.

Руфия Кутляева