Президент Абхазии примет участие в параде Победы в Москве

Президент Абхазии Бадра Гунба по приглашению Владимира Путина посетит парад Победы и праздничные мероприятия в Москве 9 мая 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла республики в российской столице Алхаса Квициниа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Президент Абхазии получил приглашение от Владимира Путина на парад 9 мая и обязательно посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях»,— заявил дипломат.

Приглашение от главы российского государства поступило в начале апреля. Тогда Владимир Путин поздравил господина Гунба со вступлением в должность и выразил надежду на дальнейшее развитие союзнических отношений между странами.

В 2025 году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По словам министра культуры Ольги Любимовой, это празднование станет самым масштабным за несколько десятилетий. План включает более 170 мероприятий по всей стране, среди которых акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Официальный логотип юбилея уже представлен в столичном Музее Победы на Поклонной горе. На нем изображена знаменитая скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!», расположенная на Мамаевом кургане в Волгограде.

Мария Удовик