В Магнитогорске суд рассмотрит дело о незаконной добыче золота на 325 млн рублей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте драгоценных металлов общей стоимостью 325 млн руб. Житель Магнитогорска Кирилл Галацкевич и екатеринбуржец Александр Кузнецов обвиняются по ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов), сообщает прес-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, в 2021-2024 годах сообщники в Республике Башкортостан, Челябинской и Свердловской областях без лицензии при помощи металлоискателей и иного оборудования незаконно добыли самородки, частицы и сыпучий материал, содержащие химически чистое золото и серебро. Очистив от примесей металлы, они изготовили 138 слитков массой свыше 14 кг, которые хранили в Магнитогорске по месту жительства Кирилла Галацкевича. В октябре прошлого года при перевозке части слитков и самородков соучастников задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Силовики изъяли 43 кг драгоценных металлов в различном виде.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска