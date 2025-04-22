Генпрокуратура не согласилась на мировое соглашение по иску к камчатским чиновникам

Ленинский райсуд Владивостока в ходе рассмотрения иска Генпрокуратуры к ряду чиновников и предпринимателей Камчатского края на сумму около 17 млрд руб. не стал утверждать мировое соглашение, предложенное одним из ответчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Как сообщает «РИА Новости», сегодня, 22 апреля, один из ответчиков заявил о желании добровольно передать имущество. Представитель Генпрокуратуры в ответ заявил, что «заключение мирового соглашения процессуальным истцом в лице органа прокуратуры не предусмотрено действующим гражданским процессуальным законодательством».

Истец добавил, что «не может подписать мировое соглашение, но готов принять признание иска со стороны ответчика». В итоге суд мировое соглашение не утвердил, поскольку оно «не достигнуто обеими сторонами».

Напомним, Генпрокуратура РФ подала в суд иск об обращении в доход РФ имущества бывших зампреда правительства Камчатского края Юрия Зубаря, замминистра имущественных и земельных отношений края Владимира Балакаева, а также депутата заксобрания и предпринимателя Александра Иванчея.

Генпрокуратурой РФ было установлено, что, исполняя свои полномочия в органах госвласти, фигуранты через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и группой компаний «Терминал», приобретали хозяйствующие субъекты, фактически ими руководили, извлекая, вопреки установленным запретам, «доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц», который не декларировали.

Алексей Чернышев, Владивосток