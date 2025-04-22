UEFA выплатил российским клубам более €2,7 млн

Российские клубы получили более €2,7 млн от Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) за участие игроков команд в международных турнирах сборных, проходящих под эгидой организации, с 2020 по 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Выплаты получили 23 клуба, выступающих в Российской премьер-лиге. На первой строчке по этому показателю расположился московский «Спартак» (€340,2 тыс.). Второе место занял столичный «Локомотив» (€318,2 тыс.), третье — казанский «Рубин» (€245 тыс.).

Больше всего средств UEFA выделил английскому клубу «Манчестер Юнайтед» (€5,17 млн). В тройку лидеров по сумме выплат также вошли мадридский «Реал» (€4,79 млн) и миланский «Интер» (€4,65 млн).

UEFA потратил рекордную сумму €233 млн на выплаты 901 команде из всех 55 ассоциаций, входящих в состав организации.

Таисия Орлова