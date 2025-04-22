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Производителю минеральной воды «Нарзан Тавриды» вынесено предупреждение ФАС

ФАС вынесло официальное предупреждение производителям минеральной воды «Нарзан Тавриды». При оформлении этикетки продукции компания выделяла в названии первое слово, что могло создавать ложную ассоциацию с широко известной минеральной водой «Нарзан», сообщили сегодня в антимонопольном ведомстве.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ООО «Нарзан Крымский» – правообладатель товарного знака «Нарзан Тавриды». Слово «Нарзан» на этикетках организация представила крупным шрифтом, а обозначение «Тавриды» – мелким плохо читаемым текстом.

Заглавными буквами название «Нарзан» использует на своей продукции АО «Нарзан». Обозначение зарегистрировано в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации. Одноименная минеральная вода добывается в Ставропольском крае. Длительное нахождение на рынке этой продукции привело к широкой известности и узнаваемости среди потребителей.

По мнению ведомства, действия ООО «Нарзан Крымский» могут формировать ложное впечатление о производителе, составе и свойствах продукции. Потребители обращают внимание на привычное название минеральной воды и полагают, что ООО «Нарзан Крымский» реализует минеральную воду из того же месторождения.

Служба выдала компании предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Организации необходимо изменить этикетку продукции и предоставить в ведомство отчет об исполнении предупреждения в течение 10 дней со дня его получения.

Алексей Алексеев

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