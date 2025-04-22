Депутат убедил мэра Ульяновска в необходимости перекрасить детсад из-за ассоциаций с украинским флагом

Депутат заксобрания Ульяновской области Владимир Ожогин обратился к мэру Ульяновска Александру Болдакину с заявлением о необходимости срочно перекрасить отремонтированный детсад №91 «Снегурочка» в центре Ульяновска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причиной возмущения депутата стало то, что во время ремонта здание детсада в некоторых местах было покрашено в желтый и голубой цвет. «Некие “умные головы” покрасили корпус детского сада №91 в “жовто-блакитные” цвета флага Украины, что вызвало самые неприятные ассоциации у родителей детей, посещающих данный детский сад. Родители обратились ко мне с вопросом: это глупость или провокация?», — написал депутат в своем Telegram-канале, отметив, что в связи с этим он встретился с главой города Александром Болдакиным, «передал ему информацию и постарался аргументировать необходимость перекраски корпуса корпуса». В понедельник депутат написал, что ему «пришла информация, что детский сад перекрасили». Теперь он желто-зеленый. Сколько средств потребовалось на перекраску, депутат не сообщил.

Ульяновские общественные активисты, журналисты местных СМИ и блогеры в пабликах стали интересоваться, что теперь делать с имеющими такие же цвета гербом Ульяновска, формой хоккейного клуба «Волга», с оформлением ульяновского ледового дворца «Волга-Спорт-Арена», эмблемой застройщика «Новая жизнь», флагами ВКС, ВДВ и ЛДПР.

Андрей Васильев, Ульяновск