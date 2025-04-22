Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник на майские праздники

Пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии опубликовала график работы медучреждений в майские помощники. Согласно пресс-релизу, поликлиники будут работать 2, 3, 8 и 10 мая по графику субботы — с 8:00 до 17:00 с приемом вызовов, в том числе неотложных, до 16:00. 1 и 9 мая их можно будет посетить по графику праздничного дня в то же время.

Женские консультации будут работать 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая. В эти дни можно будет получить неотложную стоматологическую помощь с 8:00 до 16:00.

Венера Хисамова