обновлено 11:45
«Экотех» обязали освободить «Уральский» после сжигания отходов с нарушениями
Сарапульский райсуд прекратил деятельность ООО «Экогарант», ООО «Экотех» и ООО «Экогарант-транс», нарушающих законодательство, храня и сжигая отходы на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в массиве «Уральский», сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно решению сарапульского райсуда, ответчики обязаны освободить участок от отходов в течении трех месяцев. Приговор не вступил в законную силу.