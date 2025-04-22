«Экотех» обязали освободить «Уральский» после сжигания отходов с нарушениями

Сарапульский райсуд прекратил деятельность ООО «Экогарант», ООО «Экотех» и ООО «Экогарант-транс», нарушающих законодательство, храня и сжигая отходы на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в массиве «Уральский», сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно решению сарапульского райсуда, ответчики обязаны освободить участок от отходов в течении трех месяцев. Приговор не вступил в законную силу.