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обновлено 11:45

«Экотех» обязали освободить «Уральский» после сжигания отходов с нарушениями

Сарапульский райсуд прекратил деятельность ООО «Экогарант», ООО «Экотех» и ООО «Экогарант-транс», нарушающих законодательство, храня и сжигая отходы на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в массиве «Уральский», сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно решению сарапульского райсуда, ответчики обязаны освободить участок от отходов в течении трех месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

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