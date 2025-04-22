В Башкирии экс-сотрудника КумАПП приговорили к двум годам колонии

Кумертауский межрайонный суд вынес приговор бывшему ведущему специалисту отдела снабжения АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Он признан виновным в получении взяток (ч. 3, 5 и 6 ст. 290 УК РФ). Суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима со штрафом, а также лишил права занимать должности в сфере организации закупок в течение пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», это Вячеслав Ярцев. Как установил суд, фигурант уголовного дела с 2018 по 2022 годы получал взятки от представителей компаний за содействие в победе на конкурсах на право поставлять предприятию комплектующие. Осужденный искусственно создавал условия для победы определенной организации, ограничивая допуск на конкурсы других компаний, предлагавших более выгодные условия для заключения договоров. Всего за этот период он получил около 4,5 млн руб.

Преступные факты выявили следователи СКР и оперативники ФСБ и МВД республики.

Подсудимый признал вину. В целях обеспечения исполнения приговора на его недвижимость наложен арест.

Майя Иванова