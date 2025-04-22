Два человека погибли при пожаре в Башкирии

Сегодня в третьем часу ночи в селе Нугуш Мелеузовского района в двухквартирном жилом доме по Набережной улице произошел пожар. В результате погибли 72-летняя пенсионерка и ее 50-летний сын, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожарные и добровольцы погасили огонь на площади 58 кв. м. В тушении участвовали 13 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

По предварительной версии, пожар мог случиться из-за неосторожности при курении.

Майя Иванова