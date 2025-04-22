«Россети Тюмень» направили 15,7 млн на повышение надежности электроснабжения месторождений на Ямале

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи «Градиент – Кирпичная» в Ямало-Ненецком автономном округе. ЛЭП участвует в электроснабжении Пуровской группы месторождений и поселка Пуровск с населением 2,3 тысячи человек. На технические мероприятия компания направила 15,7 млн рублей.



На участке воздушной линии общей протяженностью более 70 километров энергетики переставили 7 опор на новые фундаменты из железобетонных свай, что обеспечило устойчивость 30-метровых конструкций массой свыше 3 тонн. Новые сваи покрыты кремнийорганической эмалью и влагоизолирующей смазкой, которые минимизируют влияние морозного пучения, приводящего к неравномерному выдавливанию фундамента из грунта. Чтобы снизить воздействие высоких ветровых нагрузок, характерных для Арктического региона, специалисты дополнительно смонтировали на энергообъекте 56 гасителей вибрации.

Из-за сильной заболоченности территории работы шли при низких температурах после полного промерзания грунта. Для доставки персонала и оборудования сотрудники компании обустроили свыше 2 километров зимника. Всего в работах участвовали 10 специалистов и 7 единиц техники, в том числе бульдозер, автокран грузоподъемность 25 тонн, сваебойная машина и трал.

Ремонт линии электропередачи 110 кВ «Градиент – Кирпичная» прошел в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Работы повысили надежность электроснабжения ряда крупных нефтегазоконденсатных месторождений в Пуровском районе ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»