Инвесторам выделят без торгов три участка в Уфе, Октябрьском и Иглино

Компании «Урал юл», «Арт-групп» и «Магнум» получат в аренду без проведения торгов земельные участки в Уфе и Иглино для реализации приоритетных инвестиционных проектов. Соответствующие распоряжения подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Урал юл» выделено 2,5 тыс. кв. м земли в селе Иглино. Инвестор планирует построить на участке автомоечный комплекс.

ООО «Арт-Групп» получит земельный участок площадью 5 га в Уфе рядом с садовым товариществом «Березка-1». Вид разрешенного использования земель — туристическое обслуживание. Компания планирует реализовать проект по развитию базы семейного отдыха «Терматория».

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии получено заключить с инвесторами договоры аренды участков.

Администрации Октябрьского рекомендовано заключить с компанией «Магнум» договор аренды участка площадью около 2,2 га, расположенного по улице Космонавтов. Инвестор построит комплекс по производству блочно-модульного оборудования для нефтегазовой отрасли.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Урал юл» зарегистрировано в Иглинов в апреле 2023 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания управляет собственным и арендованным имуществом. Учредителями выступают Ришат Газизуллин и Рауль Хисамутдинов. В 2024 году компания получила 143 тыс. руб. выручки, чистая прибыль составила 5 тыс. руб.

ООО «Арт-Групп» зарегистрировано в Уфе в апреле 2021 года. Компания работает в сфере организации отдыха и развлечений. Уставным капиталом (20 тыс. руб.) владеет Шушик Чалян. В 2024 году компания получила 269 тыс. руб. чистой прибыли при выручке 1,1 млн руб.

ООО «Магнум» зарегистрировано в Октябрьском в августе 2019 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Совладельцы —Альфия Бердина, Ильдар Закиров, Роберт Шайхиев и Рустам Шангаряев. Компания производит оборудование. 2024 год она завершила с 865 тыс. руб. прибыли, выручка составила 99,8 млн руб.

Наталья Балыкова