Министра внутренней безопасности США обокрали в ресторане в Вашингтоне

Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США, стала жертвой преступника в вашингтонском ресторане Capital Burger. Белый мужчина в маске украл у нее сумочку. Об этом сообщает CNN. Эту информацию уже признала сама министр и пресс-служба МВБ. По ее словам, инцидент не исчерпан.

По данным телеканала, в сумочке министра находились три тысячи долларов наличными, права на ее имя, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск в министерство внутренней безопасности, косметичка и чековая книжка.

Как сообщается, министр не сразу заметила пропажу сумки Просматривая видеозаписи с камер в ресторане, сотрудники Секретной службы США, охранявшие госпожу Ноэм, выявили момент, когда к столику министра подошел преступник и украл сумку. В настоящее время Секретная служба ведет расследование.

Виктор Буй