Главные новости 21 апреля. Ростов-на-Дону и область

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя губернатора-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева.

В Ростовской области с начала 2025 года пиротехники МЧС России нашли и обезвредили 64 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Большинство боеприпасов были обнаружены в Ростове-на-Дону, Аксайском, Багаевском и Неклиновском районах.

Суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения подозреваемым в поджоге дома главного имама региона Мухаммеда Бикмаева.

В запуск в Ростовской области нового завода по производству каменной ваты корпорация «Технониколь» инвестирует 5 млрд рублей.

В Ростовской области экс-министра Майера приговорили к 6 годам и 8 месяцам колонии общего режима и на три года лишили права занимать определенные должности.

В Ростове-на-Дону началось обсуждение проекта планировки и межевания территории под строительство постоянного моста на Зеленый остров. Согласно проектной документации, двухполосный мост будет рассчитан на скорость движения 30 км/ч.

Ростовский предприниматель пытался ввезти из Ближнего Востока 700 кг товаров широкого потребления, в том числе 338 кг контрафактных кожаных сумок. Специалисты Азовского таможенного поста изъяли «товар», а виновного оштрафовали.