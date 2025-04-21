В Ростове могут построить постоянный мост на Зеленый остров

В Ростове-на-Дону обсуждается проект планировки и межевания территории под строительство постоянного моста на Зеленый остров. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Согласно проектной документации, двухполосный мост будет рассчитан на скорость движения 30 км/ч. Его запланировали как часть дороги общей протяженностью 433 метра и шириной в семь метров. Длина самого моста — 155 метров. На территории также предусмотрены ливневая канализация и освещение.

Из сообщения следует, что проезд по мосту для грузовых автомобилей будет запрещен.

Мария Хоперская