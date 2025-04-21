С начала 2025 года на Дону обнаружили 64 снаряда времен войны

В Ростовской области с начала этого года пиротехники МЧС России нашли и обезвредили 64 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Бодрякова. В сообщении уточняется, что большинство боеприпасов были обнаружены в Ростове-на-Дону, Аксайском, Багаевском и Неклиновском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт правительства Ростовской области Фото: сайт правительства Ростовской области

По словам чиновника, даже через 80 лет после завершения боевых действий на территории Дона продолжают находить мины, авиабомбы, оружие и технику. «Только в 2024 году в Ростовской области обнаружено и обезврежено 417 взрывоопасных предметов», – уточнил Сергей Бодряков.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в конце марта донские пиротехники обезвредили в Константиновском районе региона авиабомбу весом 500 кг.

Константин Соловьев