С начала 2025 года на Дону обнаружили 64 снаряда времен войны
В Ростовской области с начала этого года пиротехники МЧС России нашли и обезвредили 64 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Бодрякова. В сообщении уточняется, что большинство боеприпасов были обнаружены в Ростове-на-Дону, Аксайском, Багаевском и Неклиновском районах.
Фото: сайт правительства Ростовской области
По словам чиновника, даже через 80 лет после завершения боевых действий на территории Дона продолжают находить мины, авиабомбы, оружие и технику. «Только в 2024 году в Ростовской области обнаружено и обезврежено 417 взрывоопасных предметов», – уточнил Сергей Бодряков.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в конце марта донские пиротехники обезвредили в Константиновском районе региона авиабомбу весом 500 кг.