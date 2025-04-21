В Ростовской области экс-министра Майера приговорили к 6 годам и 8 месяцам колонии

Кировский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор бывшему министру ЖКХ региона Андрею Майеру. Об этом рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.

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Из сообщения следует, что суд рассматривал 11 эпизодов превышения должностных полномочий. Правоохранители установили, что в период с 2018 года по 2020-й Андрей Майер подписал ряд заявок при реализации госпрограммы «Формирование современной городской среды». «Он обеспечил участие в соответствующем конкурсе тех проектов благоустройства общественных территорий, которые не отвечали критериям указанной программы»,– пояснили в прокуратуре.

По версии следствия, действия экс-министра повлекли незаконное расходование бюджетных средств в размере свыше 887 млн руб.

Суд приговорил Андрея Майера к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденного на три года лишили права занимать определенные должности.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», Кировский райсуд приступил к рассмотрению этого дела с августа 2024 года. С этого же времени Андрей Майер находился в следственном изоляторе, куда был отправлен повторно, после возбуждения нового уголовного дела.

Константин Соловьев