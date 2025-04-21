Донская таможня конфисковала 338 килограммов контрафактных сумок Louis Vuitton

Ростовский предприниматель пытался ввезти из ближневосточного государства 700 кг товаров широкого потребления. В числе прочего, в грузе находились 338 кг кожгалантерейных изделий, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Специалисты Азовского таможенного поста Ростовской таможни, осмотрев партию товара, усомнились в его подлинности. Проведенная экспертиза установила, что на некоторых сумках присутствует рисунок, напоминающий известный в мире моды товарный знак Louis Vuitton. Стоимость одной оригинальной сумки варьируется 330 — 500 тыс. руб.

226 штук «брендированных» сумок общим весом 338 кг были изъяты, а на предпринимателя наложен штраф. В соответствии с законодательством, контрафакт подлежит конфискации. Нарушителю грозит штраф в размере от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб., уточняют в ведомстве.

Валентина Любашенко