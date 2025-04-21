Уфимский «Салават Юлаев» выиграл у «Спартака» в овертайме и сравнял счет в серии

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы в шестом матче четвертьфинала Кубка Гагарина обыграл московский «Спартак». Проходившая на московской арене «Мегаспорт» встреча закончилась в овертайме со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: игроки команды "Салават Юлаев" Петр Хохряков, Артем Горшков и игрок команды "Спартак" Иван Морозов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Слева направо: игроки команды "Салават Юлаев" Петр Хохряков, Артем Горшков и игрок команды "Спартак" Иван Морозов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как и в пятом матче, основным вратарем в составе «Салавата Юлаева» вышел Семен Вязовой. Тем не менее, состав команды претерпел изменения — например, из-за повреждений не играли защитник Ярослав Цулыгин и нападающий Джошуа Ливо.

В первом периоде активнее были «спартаковцы», которые нанесли 11 бросков в створ против двух «юлаевских». Однако первый гол забили все же гости, хотя сделали это лишь во втором периоде.

На третьей минуте второго периода уфимский нападающий Владислав Ефремов выиграл вбрасывание в собственной зоне, что позволило «Салавату Юлаеву» перевести шайбу на чужую половину площадки. Вошедший в зону «красно-белых» по правому флангу нападающий Александр Черный бросил с кистей из-под защитника. Вратарь «Спартака» Артем Загидуллин отбил шайбу щитком прямо в клюшку тому же Ефремову, который с вратарской зоны добил шайбу в ворота, 0:1. Кроме Черного, ассистентом записан защитник Никита Зоркин.

Через четыре минуты москвичи отыгрались. Гол начался с выигранного «спартаковским» центрфорвардом Михаилом Мальцевым вбрасывания на левой точке в зоне «юлаевцев». С точки вбрасывания Мальцев отдал пас к левому борту нападающему Демиду Мансурову, тот отпасовал ближе к середине зоны атаки нападающему Сергею Лукьянцеву. Лукьянцев не стал обрабатывать шайбу и бросил сходу, поймав Вязового на противоход, 1:1.

Больше в основное время матча команды не забивали. В середине второй двадцатиминутки «Спартак» не реализовал большинство после удаления уфимца Артема Пименова, а в начале третьего периода не было использовано удаление Алексея Василевского.

В третий раз в серии судьба матча решилась в овертайме. В отличие от предыдущих двух случаев (в первый раз победил «Спартак», во второй — «Салават Юлаев»), на выявление победителя ушла большая часть первого дополнительного периода, тогда как ранее решающие голы забивались в первые несколько минут.

Сначала уфимцы не смогли забить в большинстве после удаления защитника «красно-белых» Андрея Миронова. Однако на 15-й минуте овертайма гол состоялся.

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян провез шайбу через среднюю зону, доставил ее в зону «Спартака». С левого круга вбрасывания он попытался бросить, однако бросок заблокировал защитник хозяев. В борьбе за отскочившую шайбу сильнее оказались «спартаковцы», но та выкатилась от левого борта к середине синей линии. Здесь первым был Василевский, который в одно касание бросил в сторону ворот. Шайба, минув двоих «спартаковских» защитников, перелетела через щиток Артема Загидуллина.

Так «Салават Юлаев» сравнял счет в серии.

Кто из команд выйдет в полуфинал Континентальной хоккейной лиги, решится в 23 апреля в Уфе.

Идэль Гумеров