Колдун Россия еще посидит

Зеленоградский районный суд Москвы по ходатайству регионального Следственного комитета России (СКР) продлил срок содержания под стражей Леониду России, обвиняемому сразу по двум тяжким статьям УК РФ. По версии следствия, колдун пытался разрешить давний конфликт с тещей, используя автомат Калашникова, но в нем заклинило патрон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Россия в зале суда

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Леонид Россия в зале суда

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Зеленоградский райсуд, удовлетворив ходатайство следственного отдела СКР, продлил срок нахождения под стражей Леониду России еще на один месяц. Арестован он был также месяц назад, после чего обвинен следователем в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (покушение на убийство и незаконный оборот оружия).

По версии следствия, в основе дела Леонида России лежит чисто семейный конфликт. Теща колдуна и целителя убедила свою дочь, его сожительницу, вернуться домой, забрав детей.

Леонид Россия, решив ей отомстить, где-то достал подержанный автомат Калашникова и патроны, зарядил магазин и отправился к женщине.

По данным СМИ, чтобы выманить ее на лестничную клетку, где он устроил засаду, Леонид Россия перекрыл подачу электричества в жилье. Однако выстрела не произошло: первый же патрон в автомате Калашникова заклинило. Пока колдун пытался передернуть затвор, несостоявшаяся жертва вернулась в квартиру и вызвала полицию, задержавшую подозреваемого.

Леонид Россия получил известность лет десять назад, когда, будучи обычным бомжом, обитавшим в развалившемся доме в лесу под Зеленоградом, объявил себя императором России, взял фамилию, соответствующую названию страны, и занялся гаданием и целительством. С его слов, он родился 17 февраля, но где и когда — неизвестно. После ряда публикаций в соцсетях у него появился целый круг почитателей и постоянных клиентов и даже своя семья. Правда, мать его сожительницы была против их отношений и периодически устраивала скандалы.

Вскоре уже немолодому мужчине предстоит пройти психиатрическую экспертизу, по результатам которой, возможно, его отправят вместо колонии на принудительное лечение.

Николай Сергеев