В одном из трех районов Махачкалы объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального масштаба объявлен на территории Кировского района Махачкалы.

По сообщению мэрии города, после ливней, прошедших 15 и 16 апреля, и прорыва воды на реке Тарнаирке пострадали 113 жилых домов, в которых проживают более 340 человек. Подтопления были зафиксированы на девяти улицах.

Сейчас ведутся работы по уборке домов, дворов, цокольных этажей многоквартирных домов и придомовых территорий. По состоянию на сегодняшний день, 21 апреля, общий уровень воды в Тарнаирке продолжает падать, но все еще превышает норму примерно на 10 см.

Решение о введении режима ЧС было принято по итогам внеочередного заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. С учетом того что предварительный размер ущерба составил более 18 млн руб., предполагается рассмотреть вопрос об объявлении ЧС на региональном уровне.

Юлия Рыбина, Махачкала