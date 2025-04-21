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Путин наградил победителя премии «Служение» из Белгородской области

Президент Владимир Путин вручил статуэтку премии «Служение» первому замглавы администрации Вейделевского района Белгородской области—начальнику управления безопасности Владимиру Таранцову. Он победил в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине». Мероприятие прошло в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

«Это награда всех наших муниципальных служащих и граждан приграничной территории. Наша задача — защита границ нашего Отечества, безопасность мирных жителей, помощь военным. И этими идеями живет вся Белгородчина и наши соседи. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за вашу поддержку и внимание к муниципальному сообществу»,— обратился к президенту господин Таранцов.

По словам главы государства, более сложной работы, чем местное самоуправление, нет. «Потому что чем выше, тем, конечно, ответственность больше, но прямого контакта с людьми меньше. А только там, на вашем уровне, где есть прямой контакт с людьми, там воспринимаешь весь нерв происходящих событий, все проблемы, с которыми сталкивается каждый конкретный человек, а значит, и вся страна»,— подчеркнул господин Путин.

Президент учредил премию «Служение» в 2023 году. Награду вручают по десяти номинациям представителям муниципалитетов, которые внесли значительный вклад в развитие местного самоуправления. В текущем году рассмотрено более 41 тыс. заявок из всех российских субъектов.

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