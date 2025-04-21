Нижегородское заксобрание отзовет из Госдумы поправку по грузоперевозкам

Комитет по бюджету заксобрания Нижегородской области рекомендовал отозвать из Госдумы внесенный в январе законопроект о поправке в Налоговый кодекс РФ. Заксобрание предлагало внести ряд ограничений на применение патентной системы налогообложения в отношении услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом. Например, чтобы количество указанных в патенте автомашин не превышало количество наемных работников ИП, увеличенное на одного. Также предлагалось ввести ограничения по максимально допустимой массе грузовиков, используемых в работе по патентной системе.

Правительство РФ не поддержало этот законопроект, поэтому заксобрание признает его утратившим силу. На этом фоне депутат Дмитрий Бедняков заметил, что Нижегородской области часто приходится отзывать законопроекты, внесенные для принятия на федеральном уровне. «Я призываю коллег более серьезно относиться к нагим законодательным инициативам и беречь наше право, а не размывать его», — заметил он.

Иван Сергеев