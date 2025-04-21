Финал «Российской школьной весны» в Ставрополе соберет 1,5 тысячи школьников

В Ставрополе 22 апреля состоится финал III Национального Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна». Участниками творческого состязания станут 1,5 тыс. школьников в возрасте от 12 до 18 лет из 80 субъектов страны, сообщила пресс-служба фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На фестиваль приедут делегации из Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Конкурсанты выступят в различных номинациях. Например, представители ДНР подготовили три вокальных номера, одно танцевальное выступление и три театральные постановки. Их команда также примет участие в направлении «КВН.Дети», а двое участников продемонстрируют умения в направлении «Медиа».

Другие коллективы также представят свои таланты в вокале, хореографии, инструментальном и театральном направлениях, а также в категориях «Медиа», «КВН.Дети» и «Малая родина Первых». Всего программа фестиваля включает девять творческих направлений и специальные номинации, среди которых также «Региональная программа» и «Оригинальный жанр».

«Российская школьная весна» — масштабный творческий фестиваль непрофессионального детского творчества в России. Его финал пройдет в Ставрополе с 22 по 26 апреля. Организаторами мероприятия в 2025 году выступают правительство Ставрополья, Российское движение детей и молодежи «Движение Первых», Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи».

Николай Аксенов