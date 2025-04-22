Какие наши роды

Депутаты Курултая Башкирии на круглом столе обсудили проблемы поддержки беременных. Поводом для этого стало ухудшение демографических показателей. «Спокойно» относиться к ранней беременности, требовать доабортной консультации в госполиклинике, прививать старшеклассникам семейные ценности — такие призывы прозвучали во время обсуждения. Также депутаты и приглашенные предлагали материально поддерживать семьи, но эта тема пока не получила развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Демографическая проблема в очередной раз стала темой обсуждения на круглом столе, организованном Курултаем Башкирии. На этот раз депутаты решили изучить меры поддержки беременных женщин, проблемы и способы их решения.

Первой слово получила депутат Госдумы Римма Утяшева (в прошлом возглавляла уфимский роддом №4). Она сообщила, что в республике созданы все условия для рождения и воспитания детей: есть медицинские специалисты, в школах — горячее питание, а классы — не переполнены. Госпожа Утяшева похвалила уроки семьеведения, порадовалась, что материнский капитал «почти доходит до 800 тысяч». Впрочем, по ее мнению, в стране необходимо продвигать идеологию, что двое детей в семье — это мало, а третий — не лишний.

«Мы максимально работаем с конфессиями. Вы прекрасно знаете, наши конфессии совершенно против абортов»,— подчеркнула депутат.

Тему абортов продолжила депутат Курултая Тамара Тансыккужина. Она напомнила поручение президента страны губернаторам «просыпаться и засыпать» с мыслью о демографии, коснулась требования об обязательном доабортном консультировании, упомянув, что по этому поводу есть разные точки зрения.

«Часть ведущих аналитиков считает, что необходимо материальное стимулирование»,— развила свою мысль депутат.

Госпожа Тансыккужина добавила, что во многих регионах вводят выплаты молодым матерям и студенческим семьям. «Нам тоже придется это делать в части усиления материальных региональных мер поддержки»,— отметила она.

Далее замминистра здравоохранения республики Татьяна Саубанова привела статистику: в 2015 году родилось около 60 тыс. детей, а в 2024-м — около 33 тыс. В этой ситуации ценность представляет каждая беременная женщина, подчеркнула она.

По словам замминистра, число абортов в госучреждениях снижается — в том числе благодаря консультированию, во время которого женщины получают информацию о мерах поддержки и qr-код на просмотр фильма «Мамино письмо». Эффективность программы профилактики достигает 45%. Но в частных клиниках от аборта отказываются всего лишь 9% женщин, сообщила госпожа Саубанова.

Отвечая на ремарку депутата Альфита Нигаматьянова запретить делать аборт без справки о прохождении первичной консультации в госучреждении, заместитель министра отметила: «Женщины сейчас имеют право выбирать».

Татьяна Саубанова предложила установить статус беременной женщины, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации. В таком случае система соцзащиты могла бы оказывать ей помощь до рождения ребенка. Также она указала на необходимость финансировать покупку медикаментов, которые не покрываются родовыми сертификатами и компенсировать пребывание в Москве и Санкт-Петербурге беременным с тяжелыми патологиями.

Замминистра образования и науки региона Инесса Косолапова огласила данные опроса 5 тыс. старшеклассников: 66,2% из них указали, что планируют вступить в официальный брак, 12% хотят одного ребенка, 52% — двоих, 14% считают, что детей должно быть минимум трое. 20% заводить детей не хотят.

Представитель министерства семьи и труда Ирина Небогатова отметила, что мер поддержки не так много, но они есть и зависят от уровня дохода семьи.

«По данным Социального фонда, число беременных женщин, получивших ежемесячное пособие в 2024 году, составило 11 270 человек. Но здесь хотелось бы отметить такую небольшую статистику для размышления. Мы знаем, что в 2024 году родилось почти 33 тысячи детей. Соответственно, каждая третья мама малоимущая»,— сообщила госпожа Небогатова.

Директор департамента по воспитательной работе Башгоспедуниверситета Ильдус Кагарманов похвалил тенденцию увеличения студенческих семей и рожденных в них детей. «В ближайшее время у нас появится еще 65 детей»,— прокомментировал он слайд с числом беременных студенток.

Наталья Балыкова