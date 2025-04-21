Банкротства перешли на личности

Число личных судебных банкротств резко возросло. Такой процедурой с января по март этого года воспользовались 120 тыс. человек, что на 35% превышает прошлогодний показатель за тот же период. Почти во всех случаях должники сами пришли в суды, не дожидаясь решения кредитора. Практика признания физлица неплатежеспособным через МФЦ также набирает обороты. Таким способом воспользовались около 16 тыс. человек, что выше статистики 2024 года на 24%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Личных банкротств стало больше сразу из-за двух факторов: проблем в экономике и упрощения процедуры, говорит управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин: «В 2023 году сумма долга, при которой можно оформить банкротство через МФЦ без привлечения арбитражного управляющего, без торгов, была повышена до 1 млн руб. Я думаю, по прошествии двух лет мы просто видим, как этот институт более эффективно заработал для граждан, у которых небольшие долги».

Федеральная служба судебных приставов тем временем сообщает об увеличении числа постановлений о запрете на выезд должников. На 1 марта он действовал в рамках 9,5 млн исполнительных производств. За январь-февраль их количество выросло почти на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так кредиторы надеются удержать конкурсную массу внутри страны в преддверии сезона отпусков, отметил юрист юрист и эксперт по банкротству Игорь Зиневич: «Некоторые должники пытаются актив, который у него раньше был в живых деньгах либо в каком-то объекте недвижимости, в преддверии своего банкротства увести в биткойн. Считают, что таким образом можно сокрыть следы.

Но с этим тоже кредиторы постепенно начинают бороться, пытаются все это вернуть в конкурсную массу. Впереди май и летний период, многие хотят выехать отдохнуть, и это является такой действенной мерой. При банкротстве юрлиц, прежде всего, страдают граждане, которые имеют отношение к компании-банкроту. У нас увеличивается количество судебных разбирательств по привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Дальше идет возбуждение дела о личном банкротстве. Идет процедура банкротства юрлица в среднем год-полтора. Поэтому все, что мы видим сегодня по физикам, это истории двухгодичной давности».

Тем временем число корпоративных банкротств упало до исторического минимума. Как следует из данных Федресурса, количество новых процедур за первый квартал этого года не превышало 1,2 тыс., что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снизилось и число ликвидаций юрлиц: в первые три месяца 2025 года таких было не более 1,7 тыс. Впрочем, скоро бизнес ожидает новая волна судебных банкротств, в том числе из-за уголовных дел в отношении предприятий ВПК, считает партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей:

«На фоне пандемии 2020 года и специальной военной операции в 2022-м работало достаточно большое количество мер поддержки бизнеса. В среднесрочной перспективе мы получим просто взрывной рост количества банкротств. А на сегодняшний момент есть снижение по суммам, по длительности процедур, потому что все стараются долги реструктурировать. На сегодняшний момент у нас предприятия по качеству несколько иные, чем раньше, им не хватает оборотных средств, есть закредитованность. Плюс банки активно работают в этом поле, они в рамках кредитов через залоги, через обращение взыскания получают удовлетворение.

Внесудебные разбирательства — это экономия средств. Когда для кредитора реально получить действующее предприятие, а для потенциального банкрота это возможность получить хоть какие-то деньги».

Осенью прошлого года размер госпошлин за судебное банкротство юрлиц вырос с 6 тыс. руб. до 100 тыс. руб., физлиц — с 300 руб. до 10 тыс. руб.

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Леонид Пастернак