Путин поручил ускорить создание жидкосолевого ядерного реактора

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого ядерного реактора. Он необходим для «выжигания» опасных радиоактивных веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно поручению, правительству совместно с «Росатомом» и Курчатовским институтом нужно подготовить предложения, как ускорить создания реактора и модуля переработки отработавшего ядерного топлива. Предложения нужно представить до 1 июня.

Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин, гендиректор «Ростатома» Алексей Лихачев и глава Курчатовского института Максим Ковальчук. Работы проводятся в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии».

Подробнее о будущем атомной энергетики в России — в материале «Ъ» «Мы живем в революционное время».

Екатерина Отрашкевич