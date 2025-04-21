Путин поручил ускорить создание жидкосолевого ядерного реактора
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого ядерного реактора. Он необходим для «выжигания» опасных радиоактивных веществ.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Согласно поручению, правительству совместно с «Росатомом» и Курчатовским институтом нужно подготовить предложения, как ускорить создания реактора и модуля переработки отработавшего ядерного топлива. Предложения нужно представить до 1 июня.
Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин, гендиректор «Ростатома» Алексей Лихачев и глава Курчатовского института Максим Ковальчук. Работы проводятся в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии».
Подробнее о будущем атомной энергетики в России — в материале «Ъ» «Мы живем в революционное время».