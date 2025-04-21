Суд в Севастополе признал недействительной сделку о продаже теплохода «Юпитер»

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Севастополя, признав договор купли-продажи пассажирского теплохода «Юпитер» на сумму 2,6 млн руб., заключенный между ГУП «Севастопольский морской порт» и индивидуальным предпринимателем Андреем Печкиным, недействительным. Судно вернут в госсобственность. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Как следует из материалов дела, при продаже катера «Юпитер» в 2020 году Севастопольский морской порт предоставил оценщику неверные данные о стоимости ремонта «Юпитера», что стало причиной продажи катера по цене ниже реальной стоимости. Экспертная оценка показала, что катер не использовался с 2016 года, его износ составлял 90%, и затраты на ремонт оценили в 7,5 млн руб. Однако эти данные не были подкреплены расчетами.

Теплоход был продан на аукционе единственному участнику по стартовой цене 2,6 млн руб. Позже судебная экспертиза показала, что в 2020 году рыночная стоимость судна составляла 8,7 млн руб.

Покупатель заявил в суде, что в тот же период Севастопольский морской порт провел аналогичные сделки по схожим ценам, и продажа была одобрена департаментом по имущественным и земельным отношениям Севастополя. Судья эти аргументы не принял.

Также покупатель утверждал, что вложил в модернизацию судна 1,7 млн руб., но не предоставил документов, подтверждающих эти расходы. Он пояснил, что покупал и обновлял судно как частное лицо, но и это не было подтверждено.

Судно использовалось для массовой перевозки пассажиров.

Суд обязал предпринимателя вернуть теплоход «Юпитер», а Севастопольский морской порт возвратить индивидуальному предпринимателю стоимость объекта в размере 2,6 млн руб.

Богдан Кобец