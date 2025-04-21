На KazanForum приедет экс-президент Туркменистана

Бывший президент Туркменистана, председатель верхней палаты парламента государства Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в KazanForum. Об этом сообщили на пресс-конференции по XVI Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В столицу Татарстана для участия в мероприятии также приедет премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

В прошлом году KazanForum собрал рекордное количество участников — более 20 тыс. — из 87 стран мира и 87 субъектов России.

В этом году заявки на участие также подали представители 87 стран.

Дарья Сайфиева