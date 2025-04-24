Что такое ДСЖ

Долевое страхование жизни (ДСЖ) — это финансовый инструмент, сочетающий элементы страхования и инвестиций. В рамках этой программы клиент регулярно вносит взносы, часть которых направляется на страховую защиту (например, на случай смерти или тяжелого заболевания), а часть инвестируется в паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

Клиент сам может выбирать активы из одобренных Банком России инструментов, в которые хочет инвестировать. Доходность инвестиционной составляющей зависит от результатов вложений и не гарантируется. Управлять активами страхователя может как управляющая компания, так и сам страховщик, если получит необходимую лицензию. Паи ПИФов, в которые вложены средства по договору ДСЖ, юридически находятся в собственности клиента.

При наступлении страхового случая выгодоприобретатели получают страховую выплату, а при отсутствии такого события — накопленную инвестиционную часть по окончании срока действия договора.