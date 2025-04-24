Онлайн-инкассация приходит на выручку

Рынок инкассации переживает непростые времена — рентабельность бизнеса дошла до критической точки, при этом цены для потребителей продолжают расти. В ситуацию даже решил вмешаться Банк России, так как самостоятельно рынок найти баланс уже не может. Одним из вариантов решения накопленных за многие годы проблем может стать масштабное развитие онлайн-инкассации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка

Резкое сокращение оборота наличных денег в торговых сетях привело к снижению рентабельности бизнеса инкассаторов. К тому же рынок уже не первый год находится в глубоком кризисе из-за демпинга отдельных игроков. «На рынке существует большое количество серых перевозчиков, которые не выполняют требования по безопасности перевозок (охрана, бронирование автомобилей, страхование и др.) и устанавливают цены существенно ниже себестоимости услуг инкассации, оказываемых специализированными компаниями»,— рассказывает президент объединения «Росинкас» Василий Медведев.

В таких условиях недобросовестной конкуренции участники рынка сначала стали снижать цены, что привело к банкротству отдельных крупных игроков. В итоге количество торгово-сервисных предприятий (ТСП), которым нужна инкассация, с каждым годом росло, а число инкассаторских компаний сокращалось.

Игнорировать эти кризисные явления стало невозможно, и в 2024 году Банк России провел анализ рынка инкассации и перевозки наличных денег, опубликовав доклад, где обозначил ключевые проблемы. «В последнее время наблюдается нарушение баланса интересов участников рынка инкассации/перевозки наличных денег,— сообщается в данном докладе.— Для упрочения своих позиций на сужающемся рынке инкассации/перевозки наличных денег отдельные российские поставщики услуг использовали демпинговую политику. Искусственное занижение тарифов на протяжении длительного времени сформировало у клиентов ошибочные представления о справедливом уровне цены на услуги инкассации/перевозки наличных денег. Впоследствии это стало основной причиной недовольства клиентов тарифами, предлагаемыми добросовестными поставщиками услуг».

Демпинг привел к тому, что стоимость выезда бронированной машины могла составлять 100 руб., то есть дешевле, чем такси, рассказывает председатель комитета по налично-денежному обращению (НДО) Ассоциации корпоративных казначеев Сергей Барсуков. «При этом даже рост цен, вызвавший раздражение у клиентов, все равно не помог добросовестным участникам рынка повысить маржинальность своего бизнеса. Поэтому надо смириться с тем, что цены на "классику" будут расти и дальше, и, вероятно, только в 2026 году тарифы наконец выровняются»,— уточняет эксперт.

В поиске решения

В этом году был опубликован отчет ЦБ на основании обсуждения доклада с участниками рынка, где регулятор предлагает варианты решения проблем. Основной посыл — регулировать рынок инкассации, установить для всех участников понятные правила игры и развивать конкуренцию среди его игроков, и именно в этом вопросе, как отмечает ЦБ, развернулась «наиболее острая полемика». «Основная проблема рынка инкассации — отсутствие справедливой конкуренции. Конкуренция — это равные условия для всех поставщиков. Выигрывает тот, у кого процессы работают лучше, кто оказывает лучший сервис по лучшей цене. Каким образом, например, мы можем конкурировать с экосистемами, у которых инкассация входит в комплекс услуг корпоративного сегмента и продается в пакете с другими услугами? Или со "Спецсвязью", неподотчетной ЦБ и работающей по отдельному закону? — отмечает Василий Медведев.— Что касается банков, прибыль которых сегодня на исторических максимумах, то даже они не инвестируют в развитие своих служб инкассации».

Но есть и новые технологичные решения, которые удобны и поставщикам услуг, и клиентам.

Один из наиболее перспективных вариантов — это развитие онлайн-инкассации, считают участники рынка. «После ухода с рынка двух крупных компаний — "Финчер" в 2021 году и "Инкахран" в 2023 году — нагрузка на инфраструктуру стала практически неподъемной,— рассказывает первый вице-президент Газпромбанка Андрей Королев.— Таким образом, сегодня многие крупные сети просто не могут обеспечить необходимые им регулярные заезды инкассаторов в связи с ростом тарифов и недостатком ресурсов у перевозчиков. Поэтому онлайн-инкассация — это, по сути, единственное решение для того, чтобы ритейлеру сделать работу с наличной выручкой максимально эффективной и удобной».

Персональный онлайн-инкассатор

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В России около 1 млн ТСП, около половины из них пользуются услугами классической инкассации. «В условиях, когда текущих ресурсов для того, чтобы обеспечивать выезды к клиентам по их требованию, у инфраструктуры катастрофически не хватает, а цены на услуги растут, складывается сложная ситуация. ТСП начинают использовать дискретную инкассацию, то есть заказывать вывоз наличных не каждый день. В итоге привычные маршруты инкассаторов начинают буквально разваливаться, и из-за этого к каким-то точкам они просто не могут приехать»,— описывает текущую ситуацию Сергей Барсуков.

Установка автоматизированной депозитной машины (АДМ) решает одновременно проблемы всех участников процесса. Онлайн-инкассация с АДМ — это технология для мгновенного перевода бумажных денег на расчетный счет в банке. В Газпромбанке, который уже не первый год устанавливает машины Moniron, называют их «мини-банкоматом у вас под столом, в который можно вносить наличные». Примечательно, что российская АДМ была изобретена и запатентована уже в 2016 году. «При наличии определенной вариативности в плане производителей мы в Газпромбанке выбрали АДМ от российского разработчика. Это полностью импортонезависимое решение себя оправдало»,— уточняет господин Королев.

Внедрение сервиса — несложный процесс для бизнеса. Сначала банк устанавливает в торговой точке или офисе клиента Moniron — компактное устройство для приема, проверки и онлайн-зачисления наличной выручки на счет. «Кассир в любое удобное время и сколько угодно раз в течение дня вносит в депозитную машину наличные, и они сразу зачисляются на расчетный счет компании,— объясняет Андрей Королев.— Далее банк удаленно контролирует заполненность АДМ и обеспечивает инкассацию, когда это необходимо, при этом оптимизируя затраченные ресурсы, поскольку эта операция не привязана к окончанию рабочего дня. Количество заездов при этом сокращается в 5–10 раз в зависимости от оборота торговой точки».

Когда средства сразу зачисляются на счет компании — это двойное удобство. Во-первых, они сразу начинают работать, а не лежат мертвым грузом, что критически важно сегодня в условиях высоких процентных ставок. Второе важное преимущество — кассир после внесения наличных в АДМ может больше ни о чем не беспокоиться, его ответственность на этом этапе заканчивается. Далее за все отвечает только банк. «Обычно кассир тратит до 40 минут на проверку, пересчет и упаковку денег, заполнение ведомости,— рассказывает Андрей Королев.— При онлайн-инкассации — несколько минут. Ему нужно только внести наличные средства в устройство и получить чек. Когда на точку приезжает инкассатор, кассиру даже не обязательно с ним взаимодействовать».

Moniron — это фактически отделение банка в магазине. При этом совершенно неважен масштаб торговой точки: магазин крупной торговой сети или небольшая пекарня или химчистка. «Если вы принимаете наличные за товары и услуги, онлайн-инкассация будет для вас актуальна. Мы подключаем и холдинги из топ-50 ритейлеров федерального масштаба, и небольшие ИП. Депозитную машину можно купить или арендовать у банка, в этом нет принципиальной разницы»,— объясняет Андрей Королев.

Внедрение АДМ выгодно всем участникам рынка: и бизнесу, и банкам, и перевозчикам — это позволяет использовать преимущества онлайн-зачисления и автоматизации обработки наличной выручки в каждой торговой точке, что помогает оптимизировать ресурсы, повысить безопасность и сократить издержки всех участников процесса. «Не нужен старший кассир, сразу отсекаются ветхие и фальшивые купюры, гораздо меньше трудозатраты на подготовку к инкассации. Мы сами управляем маршрутами, планируя их с максимальной эффективностью, потому что можем инкассировать выручку в удобное нам время»,— резюмирует Василий Медведев.

Онлайн-инкассация, кроме того, позволяет получать полноценный сервис в труднодоступных регионах из-за отсутствия необходимости ежедневных заездов на точку и гибкой настройки логистики перевозки денег, указывают в Газпромбанке.

Перспективы развития сервиса

Банк России приветствует развитие онлайн-инкассации, учитывая, что это дает возможность инкассаторским компаниям оптимизировать свои ресурсы и маршруты, говорится в докладе регулятора. «Однако дальнейшее расширение данного сегмента имеет определенные ограничения. При использовании АДМ средства клиентов мгновенно или в тот же день зачисляются на их счета в кредитных организациях, тогда как для кредитных организаций они остаются недоступными до поступления в кассу»,— уточняется в документе ЦБ.

Такая проблема действительно существует, но ее можно решить, говорят участники рынка. «Определенным недостатком для кредитной организации служит то, что клиент получает деньги сразу на счет, а сам банк — с отсрочкой, после физической инкассации,— объясняет Сергей Барсуков.— Однако сейчас обсуждается вариант решения этой проблемы, чтобы банк тоже мгновенно мог отражать средства на корсчете. По сути, это единственный сдерживающий фактор сегодня для более масштабного внедрения онлайн-инкассации на рынке».

Сейчас порядка 50 тыс. торговых точек по всей России уже пользуются услугами онлайн-инкассации, и их количество будет расти. К концу 2025 года, по оценке Сергея Барсукова, оно может достичь 70 тыс. Спрос на онлайн-инкассацию будет возрастать, согласен и председатель экспертного совета Ассоциации НДО Дмитрий Поляков. «Клиентам удобно мгновенно получать деньги на свой счет и сразу же использовать их для ведения бизнеса»,— уточняет он.

Ольга Иванова