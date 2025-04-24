Технологии в действии

Для сохранения конкурентоспособности и соответствия растущим стандартам современного рынка компаниям российской отрасли геологоразведки приходится решать целый ряд стратегических задач. Руководство одного из ключевых представителей этого сектора — АО «Геотек» — уверено, что фундаментальными факторами доминирования на рынке становятся внедрение передовых технологий и операционная эффективность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено АО «Геотек» Фото: Предоставлено АО «Геотек»

Рынок нефтесервиса в России остается одной из самых устойчивых отраслей экономики. Его объем в 2025 году в денежном выражении, по прогнозу Kasatkin Consulting, вырастет на 14%. Но несмотря на положительную динамику, эксперты и участники рынка отмечают давление факторов, осложняющих работу нефтесервисных и сейсморазведочных компаний. Это прежде всего рост себестоимости услуг, сложности с привлечением финансирования, ограниченный доступ к отдельным технологиям после ухода иностранных поставщиков, а также усиление конкуренции в секторе.

В этой ситуации ключевой задачей отраслевых игроков становится диверсификация портфеля заказов, гибкость подходов и технологическое первенство. Так, лидер отечественного рынка в сфере геологоразведки АО «Геотек» в условиях нестабильного рынка делает ставку на операционную эффективность как главный источник конкурентного преимущества. Эффективность такого подхода отражается в финансовых показателях: по стандартам РСБУ за 2024 год выручка только АО «ГЕОТЕК» (без консолидации) составила порядка 5,5 млрд руб., чистая прибыль — 240 млн руб.

Также растут и производственные показатели. По итогам зимнего полевого сезона 2024–2025 годов в проведении сейсморазведочных работ на суше участвовало рекордное количество партий — 15, которые освоили 20 объектов. Кроме того, за последний год компания смогла существенно расширить географию своих работ. В частности, впервые была проведена сейсморазведка в Адыгее с использованием 3D-вибросейсмической технологии СРР совместно со взрывными источниками. Также в текущем полевом сезоне были выполнены исследования в Самарской и Оренбургской областях, ХМАО, ЯНАО, Красноярском крае, Якутии и Каспийском море. Совокупная доля АО «Геотек» на рынке сейсморазведки в 2024 году составила 30%.

«Высокий спрос на услуги компании во многом связан с богатым опытом выполнения работ и надежной технической обеспеченностью, что позволяет ей решать сложные задачи»,— отмечают в пресс-службе АО «Геотек».

В завершающемся полевом сезоне на многих объектах сотрудники компании сталкивались с серьезными геологическими, техногенными и климатическими вызовами. Так, масштабный 3D-проект на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) проводился в зоне, где расположено много различных объектов, создающих сложности для проведения исследований: это автомобильные и железные дороги, трубопроводы, линии электропередачи, а также жилые постройки населенного пункта. Такие условия требуют особого подхода к организации сейсморазведочных исследований. АО «Геотек» разработало и запатентовало методику независимого возбуждения импульсными источниками в движении (ISSD), которая обеспечивает высокую плотность сейсмических данных и улучшенную детализацию геологических объектов. Ее использование наряду с традиционными взрывными источниками позволяет минимизировать потери сейсмической информации и повысить качество геологических данных.

В Самарской и Оренбургской областях в этом сезоне впервые в России 3D-сейсморазведочные работы выполнялись с использованием новейших вибрационных установок «Восток BV62T», которые предназначены для генерации упругих продольных волн с пиковым усилием до 30 тонн. Этот источник отличается широким частотным диапазоном и высокой стабильностью, особенно в низкочастотной области спектра, что обеспечивает безупречное качество сейсмического сигнала.

Еще одним регионом, требующим применения передовых технологий и гибкости подхода, является каспийский бассейн с учетом его специфического статуса и наличия периодически вводимых особых зон, где судоходство и ведение геологоразведочных работ может быть ограничено. Чтобы решать поставленные задачи в таких условиях, астраханское подразделение АО «Геотек» активно внедряет российские разработки в области отраслевых электронных и программных комплексов и оборудования. Например, в прошлом году при проведении исследований было использовано новое российское сейсмическое ПО SeisPro, а также разработан собственный граф специальной обработки для подавления помех, характерных для условий средней части Каспия.

«В наших планах — продолжать активную работу над проектами как в России, так и за рубежом,— отмечают в АО "Геотек".— Сейчас в стадии формирования находится портфель заказов на полевой сезон 2025–2026 годов. Для дальнейшего расширения географии присутствия за рубежом мы разработали несколько комплексных предложений для ряда ключевых зарубежных нефтегазовых компаний, с которыми сейчас идут технические консультации и предконтрактные переговоры».

В АО «Геотек» уверены, что российские компетенции в сейсморазведке являются конкурентными и нашим компаниям есть что предложить как отечественным, так и иностранным заказчикам.

Ольга Матвеева